حقيقة انفصال طارق صبري وشيري عادل.. حذفت صورهما من «إنستجرام»

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن انفصال الفنان طارق صبري والفنانة شيري عادل، بعد أن قيام شيري عادل بمسح كافة صورها مع طارق، من حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

طارق صبري ينفى انفصاله عن شيري عادل

من جانبه، نفى طارق صبري لـ«الوطن» تلك الاخبار، مؤكدا أنه ربما هناك خلل في حساب شيري أدى إلى هذا الخطأ.

يذكر أن طارق صبري وشيري عادل كانا قد تزوجا العام الماضي، وتحدثت شيري عن الزواج، قائلة خلال حوارها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، أن الصداقة التي تجمعهما تطورت لعلاقة حب بشكل سريع، قائلة: «كنا نعرف بعض من أيام مسلسل (بنات سوبر مان) مثلنا مع بعض، كنا زملاء وبنتقابل لو في حاجة تبع النقابة أو غيره، فجأة قربنا من بعض جدًا في فترة صغيرة وحبينا بعض».

شيري عادل تحذف صورها مع طارق صبري

تشارك الفنانة شيري عادل، في فيلم «أصل الحكاية»، مع خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد محمود، إيمان السيد، كريم عفيفي، عابد عناني، محمد ثروت، وآخرين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.