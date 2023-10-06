عاجل.. سلع تراجعت أسعارها في الأسواق اليوم.. أبرزها اللحوم والزيت

شهدت العديد من السلع في الأسواق المحلية في مصر، تراجعا بشكل ملحوظ، أهمها السكر المعبأ والبطاطس والفول المعبأ واللحوم الطازجة وزيت عباد الشمس، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السكر

وأوضحت البوابة، أن أسعار السكر شهدت اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، تراجعا بشكل طفيف، حيث انخفض السعر بنحو 5.48% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 31.7 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار البطاطس

وأوضحت البوابة، أن أسعار البطاطس شهدت اليوم الجمعة، تراجعا بشكل طفيف، حيث انخفض السعر بنحو 3.45% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 14.5 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الزيت

وبحسب البوابة فإن أسعار زيت عباد الشمس تراجعت اليوم هي الأخرى، بانخفاض يقدر بنحو 3.4%، حيث سجل متوسط سعر السلعة بأنواعها المختلفة نحو 63 جنيها للكيلو.

تراجع أسعار اللحوم الطازجة

كما انخفضت أسعار اللحوم الطازجة اليوم الجمعة، في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 342.5 جنيها، كما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير، نحو 271 جنيها، كما سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم، نحو 280.5 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم، نحو 276.5 جنيها.

تراجع أسعار الفول المعبأ

وبحسب بوابة الأسعار المحلية، فإن أسعار الفول المعبأ شهدت تراجعا طفيفا هي الأخرى بنحو 2% تقريباً، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 39.55 جنيه.