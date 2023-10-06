«الهيئة الوطنية»: انتهاء اليوم الثاني للترشح لانتخابات الرئاسة دون متقدمين

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، باب اليوم الثاني من تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، دون أن يتقدم أحد بأوراق ترشحه.

لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة

وتواصل اللجنة المخصصة لتلقي طلبات الترشح عملها في التاسعة من صباح غد على أن يستمر العمل حتى الخامسة مساء على أن يتم ذلك بشكل يومي حتى يوم 14 أكتوبر وهو آخر أيام تلقي طلبات الترشح لكن سيتم غلق الباب في آخر يوم الثانية ظهرا بدلاً من الخامسة مساء.

ومن المقرر أن يعلن المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، خلال دقائق وفي مؤتمر صحفي بمقر الهيئة تفاصيل اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.