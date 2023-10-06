«إرادة جيل»: البرلمان الأوروبي يضم عناصر مرتبطة بأجهزة استخباراتية عالمية

أكد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، رفضه لبيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية في مصر.

وقال محسن الفحام، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن البرلمان الأوروبي دائما ما يحاول التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى، لكنه ذلك مع مصر في العديد من المواقف والملفات خاصة ملف حقوق الإنسان.

بيان البرلمان الأوروبي

وأضاف الفحام، أنه من المعروف أن هذا البرلمان يضم في داخله العديد من العناصر المرتبطة بأجهزة استخباراتية عالمية، من أبرزها إنجلترا التي تتبنى حركة الإخوان الإرهابية، ومنهم من يتحدث بلسانها، مشيرا إلى أنه ليس بالغريب أن يصدر البرلمان الأوروبي هذا البيان المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر، بل ويطالب بإعطاء الفرصة لمرشح بعينيه معروف ولائه لجماعة الإخوان وهي التي تدعمه وتقف ورائه في حين أنه يفتقد القواعد الشعبية المصرية، بل أن ضياء داود وهو أحد قيادات التيار الحر أعلن اليوم عدم دعمه له، واصفا إياه بأنه شخص متعجرف ولا يبحث إلا عن مصلحته الشخصية.

التدخل في شؤون مصر

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل قائلا: «ومن هذا المنطلق فإنني أرفض كل ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر شكلا ومضمونا لأنه يعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي لمصر».

وأضاف الفحام، «كما أنه مبني على معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة»، مشيرا إلى أنه «يجب أن يصل إلى معلومية البرلمان الأوروبي أن هناك حقائق ثابتة تتعلق باستقلالية القضاء المصري، وأن الانتخابات الرئاسية سوف تخضع لإشرافه المباشر دون أي تدخل من السلطات الأخرى للدولة»، كما أنه يدير الانتخابات بحيدة وعدالة، ويوفر كافة الضمانات التي تحقق الشفافية والنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، أما تلك الهجمات التي تتعرض لها مصر حاليا فإن الهدف منها هو النيل من استقرارها والتشكيك في مؤسساتها ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية والانحياز الى مرشح بعينه مدعوماً من جماعة الإخوان الإرهابية الذى يحاول الاستقواء بالخارج وهو الأمر الذى يرفضه الشعب المصري الذى لا يرضى بأي تدخلات خارجية تهدف الى التأثير على شؤون مصر الداخلية».