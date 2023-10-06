نواب وأحزاب يرفضون بيان البرلمان الأوروبي: تدخل غير مقبول في الشأن المصري

رفض عدد من النواب والأحزاب السياسية، بيان البرلمان الأوروبي، من بينهم النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للدولة المصرية، ورفض بشكل قاطع ما ورد في التقرير.

وأوضح في بيان رسمي، أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وتحرص على تطبيق الدستور والقانون، وأحكام القضاء المصري نزيهة ومحايدة، والدولة تضمن استقلال القضاء ونزاهة أحكامه.

النائب سليمان وهدان يرفض بيان البرلمانا الأوروبي

كما خرج النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، مؤكدًا أن مصر ترفض أي تدخل في شؤونها، موضحًا أن البرلمان الأوروبي اتخذ منهجًا معاديًا للدولة المصرية منذ سنوات ومواقفه عدوانية ضد مصر.

النائب حسن عمار: تدخل سافر وغير مقبول

فيما استنكر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والانتخابات بمصر، لافتًا إلى أنه تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج: نرفض بيان البرلمان الأوروبي

كما أعلن أيضًا بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، رفضه البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، والتشكيك في نزاهة الانتخابات المصرية المقبلة 2024، وأكد بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر لا ترضخ لأي ابتزاز، وأن شعبها لا يقبل أي تدخل في شأنه الداخلي.

«مستقبل وطن» يرد على بيان البرلمان الأوروبي

وخرج أيضًا حزب مستقبل وطن، وأعلن المهندس محمد رزق، القيادي بالحزب، وشن هجومًا عنيفًا على البرلمان الأوروبي، وأكد أن البيان مليء بالأكاذيب والشائعات، ويمثل تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري، كما طالب البرلمان بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر.

حزب الاتحاد يستنكر بيان البرلمان الأوروبي

كما استنكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بيان البرلمان الأوروبي، وأكد أن هذا البيان يعد تدخلًا يتنافى مع القانون الدولي، باعتباره تدخلًا في شؤون دولة مستقلة، وأشار إلى نزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي تقوم على الشفافية والتعددية، وتخضع لإشراف قضائي وتقف الهيئة الوطنية على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

حزب حماة الوطن يرفض بيان البرلمان الأوروبي

وقال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن مصر اليوم، مضلل وتدخل سافر في الشأن المصري الداخلي، ولا يعبر عن حقيقة الواقع داخل مصر.

حزب المصريين الأحرار: البرلمان الأوروبي يناقض نفسه

وخرج حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ووصف ما قاله البرلمان الأوروبي بأنه يناقض نفسه، ومبني على ادعاءات وفرضية غير صحيحة، وقال أن الحقائق التي تم إعلانها في البيان ليست مبنية على حقائق دامغة ومصادرها مضللة.

الحزب الناصري: نرفض التدخل في الشأن المصري الداخلي

وأدان الحزب الناصري، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، في بيان صحفي، التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشأن المصري الداخلي، مؤكدا الرفض التام لسياسة الضغط على الدولة المصرية وقيادتها الوطنية، عبر إصدار بيانات مشوهة، ولا تمت للحقيقة بصلة.

حزب الوفد يدين التدخل الخارجي في الشأن المصري

كما أدان حزب الوفد التدخل الخارجي في الشأن المصري، ويتابع عن كثب الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية، بداية من بيان البرلمان الأوروبي، ثم تخفيض مؤسسة موديز، التصنيف الائتماني لمصر.