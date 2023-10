محمد مصطفى شردي يهاجم البرلمان الأوروبي على الهواء باللغة الإنجليزية

هاجم الإعلامي محمد مصطفى شردي، بيان البرلمان الأوروبي، قائلا: «اسمحوا لي أن أرد على البيان باللغة الإنجليزية، وسأتحدث إلى المواطن والمواطنين حول العالم الذين استمعوا لهؤلاء»، مضيفا باللغة الإنجليزية: « You are so far from the truth».

ردود أفعال غاضبة

وأضاف «شردي» خلال تقديمه الفترة مفتوحة على شاشة قناة «الحياة»، أن ردود الأفعال الغاضبة من مصر ضد البرلمان الأوروبي كثيرا، حيث صدرت إدانات واسعة من مؤسسات وقوى سياسية للبيان غير الحيادي بشأن حقوق الإنسان في مصر.

ولفت إلى أن من بين هذه الردود كان البرلمان المصري، الذي أكد أن بيان البرلمان الأوروبي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، كما رفض حزب «أبناء مصر» بيان البرلمان الأوروبي، واصفا إياه بأنه ينشر الأكاذيب المضللة.

أوقفوا الاستماع لصوت واحد فقط

وأوضح رئيس مجلس الشباب المصري وجه رسالة للبرلمان الأوروبي قائلا لهم «أوقفوا الاستماع لصوت واحد فقط»، كما أشار حزب المؤتمر أن بيان البرلمان الأوروبي تدخل في الشأن الداخلي لمصر وتقاريره مسيسة، كما أدان البرلمان العربي التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لمصر.