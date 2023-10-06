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مساعد وزير الخارجية الأسبق: حققنا معجزة عسكرية في حرب أكتوبر

كتب:

مريم جاد
06:39 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق

السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق

روى السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، باكيًا، لحظات تحطيم خط بارليف خلال حرب أكتوبر، قائلا إنه لن ينسى إحساسه بذلك اليوم لأنه عاش ذلك بكل المشاعر الوطنية، مؤكدا أنه بالرغم من الاعتزاز والفخر من انتصار 73 ما زالت الرغبة في الانتقام من 67 في داخله. 

تحطيم خط بارليف في 6 ساعات

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال لقائه عبر قناة «DMC»: «الساعة 2 ونص دي اللحظة اللي الواحد لا ينساها لما طلع البيان التالت للقيادة العامة للقوات المسلحة، إن الجيش بدأ الحرب، مش هقدر أوصف إحساسي قلنا هننتقم من 67 وحطمنا خط بارليف في 6 ساعت وعمري ما هنسى دا». 

وتابع: أن حرب أكتوبر معجزة عسكرية حققها الجيش المصري، والدبلوماسية المصرية قبلها كانت تعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن بالطرق السلمية.

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