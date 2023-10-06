حسين الجسمي يروج لحفله في الكويت ضمن مهرجان «ليلة عمر»

روّج الفنان حسين الجسمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفله الغنائي المقرر إحياؤه في الكويت الشهر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر.

12 أكتوبر حفل حسين الجسمي

ونشر حسين الجسمي البرومو الدعائي للحفل معلقا: يوم 12 أكتوبر إن شاء الله لقانا أهلي وأحبابي مهرجان ليلة عمر.

أغنية «الله يخليك لأهلك»

وطرح الفنان حسين الجسمي أغنية «الله يخليك لأهلك» من كلمات الشاعر علي الفضلي، وتقول كلماتها: الله يخليك لاهَلك.. تعال أنا مشتاق لك… قلبي إذا نبضه سِكت… والله ترى مااحـلّـلِك… بموت من شوقي عليك… أبيك وأكثر من أبيك.. ياللي أنت في عمري شريك… قلبي أنا سجّلته لك.