كابيتانو مصر.. مواجهة بين فريقي حسن الشاذلي وثابت البطل

شهدت الحلقة الثامنة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والمُذاع عبر فضائية «ON»، مباراة نارية بين فريق ثابت البطل وفريق حسن الشاذلي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

فريق «الشاذلي» و«صبري»

وتقام مباراة اليوم بين فريقي حسن الشاذلي بقيادة عبد الستار صبري، وفرقة ثابت البطل بقيادة سارة حسنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبرنامج كابيتانو مصر.

وحضر المباراة أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني.