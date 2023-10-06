محاضرة عن التغيرات الجسدية والنفسية لمواهب «كابيتانو مصر»

شهدت الحلقة الثامنة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والمُذاع عبر فضائية «ON»، محاضرة للدكتورة مروة صبري استشاري الصحة النفسية للبرنامج.

تغييرات مرحلة المراهقة

وقالت الدكتورة مروة صبري، إن مرحلة المراهقة يحدث فيها بعض التغيرات الجسدية والنفسية والتي تجعل تصرفاتنا مع الناس وأصدقائنا غير طبيعية.

وأضافت أن هناك بعض الأشخاص كان لديه صور تخص بعض أفراد أسرته وهو يخفيها على الجميع، موضحة أن الفضول يجعل الأشخاص تسأل عن أشياء ليس من الضروري أن نسأل عنها خصوصًا عندما تكون الإجابة تسبب ألماً كبيراً للشخص الثاني، وهذا من سمات مرحلة المراهقة.

كابيتانو مصر

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، «كابيتانو مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.