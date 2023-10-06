يوسف القعيد: نصر أكتوبر منجز عظيم ولن تنال منه محاولات التشويه

كشف الأديب يوسف القعيد، محاولات تشويه إسرائيل لنصر أكتوبر 1973، موضحا أن هناك روايتين كتبتا عن حرب أكتوبر ونشرتا في هذا الشأن.

ترجمة الروايتين إلى الإنجليزية

ولفت «القعيد» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الروايتين تم ترجمتهما إلى الإنجليزية ونشرتا في لندن وأخذتا دوي كبير في أوروبا وأمريكا؛ للتقليل من نصر أكتوبر 1973.

واستكمل قائلا: آثار حرب أكتوبر ما زالت تؤثر على الإسرائيليين حتى الآن، والتشكيك في الحرب سيكون بالروايات الخيالية حال تذكرهم لها.

سيناء استعادت نفسها بفضل يقظة الدولة المصرية

ووصف الأديب يوسف القعيد حرب أكتوبر 1973 قائلا: الشخصية المصرية والمنجز العظيم الذي لن يتكرر، التحم فيه الجيش مع المواطنين في كل ربوع الجمهورية.

واختتم: سيناء استعادت نفسها بفضل يقظة الدولة المصرية، لأنها مرت بعبورين العبور الأول العسكري والآخر التنموي.