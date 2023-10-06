مجند سابق بسيناء: بمجرد عبوري قناة السويس كنت أتذكر تضحيات أبطال أكتوبر

قال المجند محمود سعيد، الذي أنهى خدمته العسكرية في شهر مارس الماضي، وكان يخدم بمنطقة شمال سيناء، إنَّ شعورا غريبا كان ينتابه بمجرد عبور قناة السويس، موضحا: «كنت أفكر أنه من 49 سنة ناس عبرت وقدمت أرواحها وأموالها وتركت الدنيا عشان آجي أقف في المكان ده.. هاجي أقف أعمل إيه؟».

سعيد: أصررت على الخدمة بشمال سيناء

وأضاف «سعيد» خلال حواره مع الدكتور عمرو ورداني ببرنامج «إسلامنا بالمصري»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أنَّ الدفاع عن الأرض والعرض مما أمرنا به الله – عز وجل، مؤكدا أن شعوره أثناء الخدمة هو الإصرار على الخدمة بمنطقة شمال سيناء ذات الطابع الخاص، وحبها لعدة أسباب: «أجد فيها كأرض لم يعص الله فيها، وفيها أنوار وتجليات دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن والدفاع عنه».

تعلمت الكثير من «الخدمة» في الجيش

وتابع الجندي محمود سعيد، أنه خلال فترة التدريب تعلم معنى الخدمة، وتمنى أن يعيش حياته كلها «خادما»، بمعنى أن يصطفيه الله – عز وجل – لهذه المهمة ويريه الأنوار الأخرى، ولطالما ورد في ذهنه حديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بليلة هي خير من ليلة القدر؟ حارس الحرث.. يحرس في أرض خوف مخافة ألا يرجع إلى أهله».