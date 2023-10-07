عبد السند يمامة لـ«الوطن»: سأعلن برنامجي الانتخابي عقب التقدم بأوراق ترشحي

كشف المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي، بعد إعلانه رسميا اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة 2024، مشيرًا إلى أنه انتهى من إجراء الكشف الطبي الثلاثاء الماضي، بمستشفى زايد التخصصي، استعدادا لتقديم أوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات.

البرنامج الانتخابي لعبد السند يمامة

وأشار رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن برنامجه الانتخابي سيشمل الإعداد لبرنامج اقتصادي يسهم في عمل إصلاح اقتصادي وتعليمي واجتماعي، موضحا أنه جرى الإعداد له والاستعانة فيه بالوفديين ومصريين متخصصين كلٍ في مجاله، موضحا أنه سيلقى ارتياحا من جميع أطياف الشعب، مشددا على أنه سيصدر رسميا عقب الترشح الرسمي والتقدم بالأوراق رسميا.

الانتهاء من إجراء الكشف الطبي

وأكد المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، أنه سيعلن التفاصيل الكاملة لبرنامجه الانتخابي، عقب التقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام، مشيرا إلى أنه خضع لكشف شامل لحالته البدنية والصحية لمدة 3 ساعات، والتي أكد أنها مسألة مهمة جدا وهي مرتبطة بالوظيفة الرئاسية لتبين مدى صلاحية أداء المهام المطلوبة، والكشف الطبي مهم جدا ويبين سلامة الجسم بأكمله مثل تحليل الدم والكشف على بعض الأجهزة واليوم كان مجهدا والنتيجة جاءت مطمئنة.