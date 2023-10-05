انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 5-10-2023 في الأسواق

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الخميس 5-10-2023 في السوق المحلية وبورصة الفراخ، متأثرة بتحركات أسعار الأعلاف والعرض والطلب، وتعتبر أسعار الفراخ البيضاء اليوم أكثر ما يتم البحث عنه بشكل يومي.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 5-10-2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس 5-10-2023، بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 73 جنيهًا في أرض المزرعة بانخفاض جنيه واحد، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 77 و83 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم 110 جنيهًا في المزارع بانخفاض 5 جنيهات، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» 83 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بين 96 و105 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

أﺳﻌﺎر البط اﻟﯾوم

وسجلت أسعار البط اليوم استقرارا في الأسعار، وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي 90 جنيهًا، وسجل البط الفرنساوي 55 جنيهًا للكيلو، والبط البلدي بـ100 جنيه للكيلو.

أسعار البيض

واستقرت أسعار البيض في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية دون تحركات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، إذ سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 124 جنيهًا، تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 134 وحتى 140 جنيهًا للكرتونة.

أما البيض الأحمر فسجل سعره في بورصة البيض 125 جنيهًا، ليباع في المحلات بـ135 و145 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي سجل 130 جنيهًا للطبق.