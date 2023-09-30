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استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المصرية

كتب:

مريم حنفي
09:31 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المصرية، استقرارًا داخل محلات بيع الطيور الحية، بعد تراجعها الأسبوع الماضي بنحو 6 جنيهًات، وذلك وفقًا للبورصة العامة للدواجن. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المصرية، والتي جاءت كما يلي: 

أسعار الدواجن اليوم في المزرعة 

- يتراوح سعر الدجاج الأبيض في المزرعة ما بين  72 و73 جنيهًا. 

- كما يبلغ سعر الدجاج البلدي اليوم داخل المزرعة 100 جنيه. 

- فيما يسجل سعر الفراخ الأمهات في المزرعة  65 جنيهًا. 

- وبالنسبة للفراخ الساسو يتراوح سعرها أرض مزرعة ما بين 87 و88 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 

- يتراوح سعر التنفيذ الفعلي للدجاج الأبيض ما بين 77 إلى 78 جنيهًا. 

- كما يبلغ سعر الدجاج البلدي في محلات بيع الطيور الحية 112 جنيهًا. 

- أما سعر سعر الفراخ الأمهات اليوم يسجل 75 جنيهًا. 

- فيما يتراوح سعر الدجاج الساسو في الأسواق اليوم ما بين 90 و95 جنيهًا. 

- وعن سعر كيلو البانية يتراوح اليوم ما بين 155 و160 جنيهًا.

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