استقرار أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المصرية
كتب:
مريم حنفي
09:31 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
أسعار الدواجن اليوم
شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المصرية، استقرارًا داخل محلات بيع الطيور الحية، بعد تراجعها الأسبوع الماضي بنحو 6 جنيهًات، وذلك وفقًا للبورصة العامة للدواجن.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المصرية، والتي جاءت كما يلي:
أسعار الدواجن اليوم في المزرعة
- يتراوح سعر الدجاج الأبيض في المزرعة ما بين 72 و73 جنيهًا.
- كما يبلغ سعر الدجاج البلدي اليوم داخل المزرعة 100 جنيه.
- فيما يسجل سعر الفراخ الأمهات في المزرعة 65 جنيهًا.
- وبالنسبة للفراخ الساسو يتراوح سعرها أرض مزرعة ما بين 87 و88 جنيهًا.
سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك
- يتراوح سعر التنفيذ الفعلي للدجاج الأبيض ما بين 77 إلى 78 جنيهًا.
- كما يبلغ سعر الدجاج البلدي في محلات بيع الطيور الحية 112 جنيهًا.
- أما سعر سعر الفراخ الأمهات اليوم يسجل 75 جنيهًا.
- فيما يتراوح سعر الدجاج الساسو في الأسواق اليوم ما بين 90 و95 جنيهًا.
- وعن سعر كيلو البانية يتراوح اليوم ما بين 155 و160 جنيهًا.