أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 29-9-2023 في الأسواق والمحلات، إذ يتراوح سعر الكيلوجرام بين 73 إلى 81 جنيهًا، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار منذ يومين بقيمة 6 جنيهات في الأسواق.

أسعار الدواجن البیضاء

ترصد «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 29-9-2023 في المزرعة تراوحت بين 67 و68 جنيهًا وفقًا للأسعار المعلنة من شعبة الدواجن.

أسعار الكتاكیت الیوم

وفيما يخص أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق تراوح سعرها ما بين 23 - 28.7 جنيه، وتأتي أسعار الكتاكيت كالتالي:

- سعر الكتكوت الأبيض: 23.75 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي: 11.75 جنيه.

- سعر الكتكوت الساسو: 18.25 جنيه.

- سعر كتكوت شركة أسيوط للاستثمار والتنمية: 28.75 جنيه.

وسجل أدنى سعرالدواجن البيضاء اليوم الجمعة 29-9-2023 في الأسواق 60 جنيهًا، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار البط الیوم

وتتراوح أسعار البط ما بين 15 - 55 جنيهًا.

- سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 37 جنيهًا عمر يوم.

- البط الفرنساوي 15 جنيهًا عمر يوم.

- سعر البط المولار مستورد بلنشار 55 جنيهًا عمر 15 يومًا.

سجل سعر كيلو الدجاج البلدي داخل المزرعة 125 جنيهًا، وفي الأسواق 135 جنيهًا.