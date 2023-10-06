محافظ مطروح: خطة عمل خلال 60 يوما لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موقف مواجهة الأمطار من خلال مركز السيطرة الجديد للطوارئ، للوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع الإمكانيات والمعدات بكل الجهات التابعة للمحافظة ومدى كفاءتها مع الصيانة المستمرة للوصول إلى الكفاءة الفنية بنسبة 100% لجميع المعدات والمركبات والمحطات.

واجتمع، مساء اليوم، محافظ مرسى مطروح بعدد من مديري المديريات ورؤساء القطاعات والأجهزة التنفيذية المعنية بمركز السيطرة.

مراجعة كافة المعدات والسيارات

وعقب سيول مطروح وجه محافظ مطروح لجميع رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والحماية المدنية وغيرها لمراجعة كل المعدات والسيارات والوقوف على حالتها والعمل على سرعة إصلاح الأعطال وإجراء الصيانات بأنواعها مع عرض تقرير فني أسبوعيا، وتنظيم خطة عمل خلال 60 يوما للوصول إلى نسبة كفاءة 100% استعدادا لمواجهة أي طوارئ او أزمات والقدرة على سرعة التعامل معها والاستعداد الجيد لمرور لجان المراجعة على الكفاءة الفنية لجميع المعدات والأجهزة والمركبات.

مركز السيطرة للطوارئ والسلامة

كما أشاد محافظ مطروح بمركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة كمنظومة تكنولوجية حديثة للسيطرة على جميع مرافق المحافظة أو أي أزمة بجميع المدن والمراكز وإدارة الأزمات مثل أمطار مطروح، موجها بتواجد مندوب عن كل جهة خدمية بغرفة مركز السيطرة على مدار 24 ساعة لمتابعة أي مشكلة لاتخاذ التدابير اللازمة لسرعة حلها.

التعامل مع مواجهة أزمة السيول الأخيرة

وأشاد محافظ مطروح في التعامل مع مواجهة أزمة السيول الأخيرة التى أصابت عدد من المناطق وسرعة التعامل معها بتضافر جميع أجهزة المحافظة المعنية، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري يجري العمل على تحقيق أقصى استفادة من كميات مياه الأمطار بالمحافظة.

إنساء سدود مياه جديدة في الوديان

وأوضح المحافظ العمل على توفير الحماية اللازمة بالوديان مع أهمية إنشاء سد بوادي تويويع والبدء في إنشاء سد أم الشطان، ضمن الخطة الشاملة لوزارة الري وكذا لتدبير احتياجات المحافظة من الأبار والسدود وغيرها في مجال الحماية وحصاد مياه الأمطار.