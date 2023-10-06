خبير عسكري: 80 ألف مقاتل مصري عبروا سيناء في الساعات الأولى من حرب أكتوبر

قال الكاتب محمد نبيل، الخبير العسكري ومؤلف موسوعة «الولاد والأرض»، إن الجبهة في 6 أكتوبر عام 1973، تضمنت عبور 5 فرق في 12 موجة عبور، بواقع 80 ألف مقاتل مصري، وذلك بعد التمهيد النيراني للمدفعية، وعودة الطيران المصري الذي نفذ أكثر من 222 طلعة جوية و95% من أهدافها تحققت.

53 فتحة شاطئية بالضفة الشرقية للقناة

وأضاف «نبيل»، خلال لقاء في الفترة مفتوحة على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه جرى عمل 53 فتحة مرور شاطئية في الضفة الشرقية في نطاق الجيشين الثاني والثالث، على امتداد 170 كيلومتراً، وهو طول قناة السويس من البحيرات جنوبا حتى بورسعيد شمالا.

ولفت إلى أنه جرى اعتلاء 32 موقعا حصينا في خط بارليف من المقاتل المصري، وجرى زراعة العلم المصري في قلب هذه الحصون.

البيان الأول للقوات المسلحة

وأشار إلى أن البيان الأول خرج من القوات المسلحة بعبور القناة، وكان أهل الجنود في الشارع المصري من أسوان للإسكندرية، في رباط إلى يوم الدين، ويعبرون بروحهم وقلوبهم لسيناء.