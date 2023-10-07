«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، موضحة أن الأجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مع استمرار طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أمطار ورياح مثيرة للرمال

وحذرت الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من استمرار فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد، مشيرة إلى احتمال حدوث انتشار للشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم

وإليك درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والأقاليم كما بينتها هيئة الأرصاد، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.