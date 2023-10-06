حالة الطقس غدا السبت.. أمطار وشبورة ورياح مثيرة للأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن تفاصيل حالة الطقس غدا السبت، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أنّ يكون طقس الغد حارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وتتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون كثيفة أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 31 23

أكتوبر 32 23

بنهـا 30 23

دمنهور 29 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 23

السويس 31 22

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 24

نخل 29 19

كاترين 28 17

الطور 30 23

طابا 30 24

شرم الشيخ 35 25

الإسكندرية 27 22

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 26 21

السلوم 27 20

سيوة 29 19

رأس غارب 34 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 32 23

أسيوط 33 21

سوهاج 36 23

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 41 25

الوادي الجديد 37 23

أبوسمبل 40 25