الأرصاد تحذر مواطني 9 محافظات من شبورة مائية تحجب الرؤية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في 9 محافظات وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط»، من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، بداية من الساعة 4 فجرا حتى 7 صباحا، مما يؤدي لحجب الرؤية الأفقية أحيانا، وناشدت السائقين على الطرق الزراعية بتوخي الحذر أثناء القيادة منعا لوقوع الحوادث.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأوضحت الأرصاد الجوية، تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

الظواهر الجوية في طقس المحافظات اليوم السبت

وتشير التوقعات إلى تعرض المحافظات اليوم السبت إلى تأثير السحب المنخفضة والغيوم الجزئية على فترات متفاوتة على مدار اليوم، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس على مدار اليوم.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح تزداد في عدة محافظات إذ بلغت أقصى سرعة لها في محافظات جنوب الصعيد وسجلت 36 كيلو متر في الساعة، كما حذرت 3 فئات وهى «مرضى الحساسية، الجيوب الأنفية، أمراض حساسية العين، بالإضافة إلى السائقين» نظرا لوجود الأتربة العالقة.