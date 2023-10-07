واشنطن تعلن عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ200 مليون دولار

أعلنت واشنطن عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في 11 أكتوبر الجاري، وحجمها المحتمل 200 مليون دولار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الحزمة الجديدة من المساعدات.

وقالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن من المتوقع الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بتوريدات الأسلحة لأوكرانيا في العاصمة البلجيكية «بروكسل».

إزالة نسخة من تمثال الحرية الأمريكي في القرم

وأزالت السلطات في شبه جزيرة القرم، نسخة من تمثال الحرية الأمريكي من حديقة «باختشيسارسكي مينياتيور»، وأشار رئيس برلمان القرم، فلاديمير قسطنطينوف، عبر «تليجرام»، إلى اتخاذ القرار بسبب الموقف غير الودي لـ«واشنطن» تجاه «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفشلت محكمة المدققين الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في العثور على أموال لإرسالها إلى أوكرانيا، وقالت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، إن وعد أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو على مدى 5 سنوات أمر جيد.

واستدركت «لوفيجارو»، أن لا يزال يتعين إيجاد الأموال، وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى زيادة ديون الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في العام الماضي 2022 إلى 344.3 مليار يورو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، وصف سفير «موسكو» لدى«واشنطن» أناتولي أنطونوف، القرار الأمريكي بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس بغير المبرر وخطوة جديدة نحو المواجهة، فيما قدم رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف أوسمة الدولة للمقاتلين الشيشان الذين تميزوا في منطقة العمليات الخاصة بأوكرانيا، مقدما تهنئته لرئيس البرلمان محمد داودوف، على حصوله على الرتبة الخاصة لواء في الخدمة الداخلية، وقدم له لقب بطل جمهورية الشيشان.

وفي فنلندا، طلبت 7 محافظات شرقية وشمالية من الحكومة تمويلا إضافيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2028، بسبب متاخمتها للحدود مع روسياالتي يبلغ طولها حوالي 1300 كيلومتر، واقترحت المحافظات الفنلندية، تطوير الصناعة والاتصالات بين شمال السويد والنرويج.

تدمير مسيرة على بعد 10 كيلومترات من الساحل الجنوبي الغربي لـ«القرم»

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير أنظمة الدفاع الجوي، مسيرة أوكرانية على بعد 10 كيلومترات من الساحل الجنوبي الغربي لـ«شبه جزيرة القرم»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.