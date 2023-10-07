أوكرانيا: أضرار بمنشأة في ميناء أوديسا جراء انفجارات

أعلن الجيش الأوكراني، صباح اليوم السبت، تعرض منشأة للبنية التحتية لميناء أوديسا، لأضرار بعد انفجارات وقعت أثناء الليل في المدينة الواقعة جنوب البلاد على ساحل البحر الأسود.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى وقوع انفجارات في أوديسا وسط تحذير من غارة جوية في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وألحقت القوات الروسية، خسائر في القوات الأوكرانية، خلال تصديها لـ7 هجمات على محور كراسني ليمان»، وأشار مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة المركز التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم السبت، إلى خسائر تقدر بحوالي 60 عسكريا وتدمير أكثر من 20 مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال استخباراتي كبير في كلية الدفاع النرويجية، إن ما يصل إلى 50% من منظومات أسلحة معينة مفقودة في بعض الدول لأنه تم إرسالها إلى الأوكرانيين، مضيفا أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى استنفاد مخزونات الأسلحة في الغرب.

دعم أمريكا لأوكرانيا

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أشار في وقت سابق، إلى أن «واشنطن» تدفع روسيا نحو استخدام الأسلحة النووية من خلال تسليح أوكرانيا، مشيرا في تصريحات خلال زيارته لمنشأة عسكرية، إلى أن «واشنطن» تمد «كييف» بصواريخ بعيدة المدى، قادرة على التحليق لمسافة 300 كيلومتر، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بدوره، دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، القوى النووية للتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وفقا لما أعلنه نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، في تعليق على بيان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا يمكن أن ترد بطريقة جوابية على الولايات المتحدة، التي لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

استطلاع 72% من الروس: بوتين يفعل الكثير من أجل روسيا

ووصف عضو اللجنة الأمنية بمجلس الدوما الروسي، أدالبي شخاجوشيف، كلمات جوتيريش، بأنها رد فعل سريع للغاية على تصريحات بوتين، مشيرا إلى نجاح رسالة الرئيس الروسي حول بوريفيستنيك وسارمات بشكل أكثر فعالية من الانتظار الدبلوماسي الطويل لتفعيل معاهدة حظر التجارب النووية، بسرعة البرق.

وأظهر استطلاع أجراه مركز «فتسيوم» لدراسة الرأي العام في روسيا، ثقة غالبية الشعب الروسي بنسبة 79% من قدرة فلاديمير بوتين، على ضمان الاستقرار، ويؤيدونه كرئيس لبلادهم، موضحا أن 72% من الروس أكدوا أن الرئيس يفعل الكثير من أجل البلاد والشعب، و21% آخرين لم يشاركوهم في ذلك.