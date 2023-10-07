إنجازات 10 سنوات.. خطة وطنية لتطوير البنية الرقمية ضمن رؤية مصر 2030

أولت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضعته ركيزة أساسية للارتقاء بجودة حياة المواطنين، الأمر الذي أكدته رؤية مصر 2030؛ إذ وضعت تطوير البنية الرقمية بُعدًا أساسيًا لتحقيق هدف الدولة الأول، والمتمثِّل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.

العمل على تحقيق التحول الرقمي

وكشفت الحكومة في كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ التحول الرقمي جاء بعُد رئيس لتحقيق الهدف الثالث من رؤية مصر 2030، المتمثل في بناء اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع قائم على المعرفة، من خلال العمل على تحقيق التحول الرقمي، ورفع درجة مرونة الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تحقيق الشمول المالي، وإدراج البُعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.

وفي سبيل إنجاز الأهـداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 تبنت الدولة خطة «بناء مصر الرقمية»، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز التحول نحو والنضج الرقمي؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز الشمول الرقمي، والشمول المالي، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى تطوير البريد وتعزيز خدمات التعهيد وتعزيز مكانة مصر التكنولوجية على المستويين الإقليمي والدولي.