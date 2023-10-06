لليوم الثاني.. «الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها أمام مرشحي الرئاسة

تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، أبوابها اليوم الجمعة، لليوم الثاني علي التوالي، لتلقي طلبات الترشح من راغبي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمن استوفوا أوراقهم.

ويترأس لجنة تلقي طلبات الترشيح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، والتي بدأت في تلقي طلبات الترشح منذ أمس الخميس حتى 14 أكتوبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء ما عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرًا.

الهيئة لم تتلق أية طلبات أمس

ووفقاً لما صرح به المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، أمس فإن اللجنة لم تتلقى أية طلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مؤتمرًا صحفيًا بشكل يومي للإعلان عن عدد المتقدمين لمنصب رئاسة الجمهورية.

الشروط الوجب توافرها في المرشح

واشترطت الهيئة ألا يكون المتقدم للترشح للرئاسة قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.