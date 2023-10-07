«Saw X» يحقق 35 مليون دولار في أسبوعه الأول بالسينمات

يواصل فيلم الرعب «Saw X» تحقيق إيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، حيث بلغت إيرادات الفيلم في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي 24 مليون دولار على المستوى المحلي في السينمات الأمريكية، ليأتي في المركز الثاني في قائمة الإيرادات الأسبوعية، بينما حقق إيرادات كلية بلغت 35.7 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

قائمة شباك التذاكر الأسبوعية

بينما جاء في المركز الأول بقائمة شباك التذاكر الأسبوعية، فيلم الرسوم المتحركة «PAW Patrol: The Mighty Movie» محققا إيرادات بلغت 27 مليون دولار محليا، ووصلت الإيرادات الكلية للفيلم على مستوى العالم لـ51.5 مليون دولار، أما المركز الثالث كان من نصيب فيلم «The Creator» محققا 18.8 مليون دولار في أسبوعه الأول للسينمات، بينما بلغ الإجمالي 37 مليون دولار.

«The Nun 2» يتراجع إلى المركز الخامس في شباك التذاكر الأمريكي

وتقدم فيلم «The Blind» من المركز الـ17 في شباك التذاكر إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، حيث حقق إيرادات بلغت 6 ملايين و492 ألف دولار في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي، بينما تراجع فيلم الرعب «The Nun 2» من المركز الأول الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بـ6 ملايين و400 ألف دولار، ووصل إجمالي إيرادات الفيلم على مدار 4 أسابيع لـ234 مليون دولار.