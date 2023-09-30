فيلم «The Nun 2» يعود لصدارة شباك التذاكر العالمي بـ215 مليون دولار

عاد فيلم الرعب «The Nun 2» لتصدر شباك الإيرادات الأمريكي في أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي، ونجح في تحقيق إيرادات بلغت 11 مليون دولار في أسبوعه الأخير، ليصل الإجمالي المحلي الذي حققه لـ72 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات الكلية 215.7 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي المركز الثاني جاء فيلم «Expend4bles» في أول أسبوع في السينمات محققا 10.7 مليون دولار، بينما تراجع فيلم «A Haunting in Venice» من المركز الأول الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا 8.7 مليون دولار، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم حول العالم لـ 73.9 مليون دولار، وذلك بعد ما حقق 27.8 محليا و46 مليون دولار في السوق الخارجي.

فيلم «Barbie» يتراجع إلى المركز السادس.. ويحقق 4.4 مليون دولار في أسبوع

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «The Equalizer 3» الذي حقق 6.6 مليون دولار، أما في المركز الخامس جاء فيلم «My Big Fat Greek Wedding 3» بـ4 ملايين و405 ألف دولار، بينما تراجع فيلم «Barbie» إلى المركز السادس في شباك التذاكر بأسبوعه العاشر بـ 4 ملايين و404 آلاف جنيه، محققا إجمالي إيرادات بلغ مليارا و430 مليون دولار.