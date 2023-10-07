لليوم الثالث.. «الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها أمام مرشحي الرئاسة

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، أبوابها لليوم الثالث علي التوالي، لتلقي طلبات الترشح من راغبي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمن استوفوا أوراقهم .

ويترأس لجنة تلقي طلبات الترشيح المستشار احمد بنداري، المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي بدأت في تلقي طلبات الترشح من الخميس الماضي وتستمر حتي 14 أكتوبر، من الساعة 9 صباحاً حتي 5 مساءاً ماعدا اليوم الأخير حتى 2 ظهرا.

الهيئة لم تتلق أي طلبات

ووفقاً لما صرح به المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، فإنّ اللجنة لم تتلق أي طلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، على مدار اليومين الماضيين.

الشروط الوجب توافرها في المرشح

واشترطت الهيئة ألا يكون المتقدم للترشح للرئاسة قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة.