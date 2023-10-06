مؤلف موسوعة «الولاد والأرض»: أهم حروب الجيل الرابع هي طمس الهوية الوطنية

قال الكاتب محمد نبيل، الخبير العسكري ومؤلف موسوعة «الولاد والأرض»، إن الرئيس السيسي شدد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة منذ أيام على ضرورة تحصين الوعي الجمعي للمواطن المصري خاصة الأجيال المقبلة، وضرورة توثيق بطولات أكتوبر وتقديم النموذج.

طمس وهدم النموذج المصري

وأضاف «نبيل»، خلال لقاء في الفترة مفتوحة على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن أهم حروب الجيل الرابع هي طمس وهدم النموذج المصري والوطني بهدف تشويه الهوية الوطنية وطمسها وإحلال محلها هويات مشوهة أو لا تمت بالمصرية من قريب أو من بعيد.

ولفت إلى أن إحدى المعارف من الجاليات المصرية في ألمانيا قالت له إن ابنها سيرفع ضدها قضية في ألمانيا للتخلي عن أمومتها له، إذ كان يقدم في شهر أكتوبر بحثاً عن أشهر معارك العصر الحديث فقدم فيه معركة أكتوبر التي انتصر فيها المصريون على العدو الإسرائيلي.

هزيمة إسرائيل في كتبهم

وأوضح أنه بعدما قدم الولد البحث بناء على الكتب التي قدمتها له والدته من مصر، وجد أن هناك اعتراضًا ونوعًا من أنواع السخرية على هذا البحث من المدرس والزملاء في الفصل، إذ قالوا إن إسرائيل هي المنتصرة، فغضب الولد من والدته ظنا منه أنها كانت تعلمه الكذب، متابعا: «طلبت منها أن تعطيهم كتبا أجنبية عن زعماء السياسة والعسكرية والأمن الإسرائيلي وقتها حيث اعترفوا فيها بهزيمتهم».