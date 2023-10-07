متوسط كثافة الفصل في المدارس التجريبية بالقاهرة.. 30 طالبا بباب الشعرية

كشف تقرير لمحافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، متوسط كثافة الفصل في المدارس التجريبية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن متوسط مرحلة رياض الأطفال 41 طالباً بالفصل، في المدارس التجريبية، مقابل 36 طالبًا في القطاع الحكومي، المرحلة الابتدائية 48 طالبًا بالفصل مقابل 59 في القطاع الحكومي، المرحلة الإعدادية بالتجريبي 48 طالبًا بالفصل، مقابل 55 في القطاع الحكومي، أما المرحلة الثانوية العامة 44 طالبًا بالفصل، مقابل 44 في القطاع الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن حي عين شمس بالقاهرة، يضم أكبر كثافة للفصل الواحد في مرحلة رياض الأطفال بواقع 52 طالبًا، يليه حي الخليفة والمقطم وحدائق القبة بنحو 50 طالبًا، ثم حي المطرية 49 طالبًا، بينما حي منشأة ناصر يضم أقل كثافة للفصل الواحد بواقع 28 طالبًا، يليه حي باب الشعرية ويضم 30 طالبًا.

المرحلة الابتدائية في المدارس التجريبية

وفيما يتعلق بكثافة الفصل بالمرحلة الابتدائية في المدارس التجريبية، فهي تشمل حي النزهة، به أكبر كثافة للفصل الواحد في مرحلة الإعدادي 64 طالبا يليه حي عين شمس 55 طالبًا، ثم حي الخليفة والمقطم 54 طالبًا، بينما حي وسط القاهرة يضم أقل كثافة للفصل الواحد بواقع 39 طالبًا، يليه حي باب الشعرية بنحو 40 طالبًا، ثم حي السيدة زينب بـ42 طالبًا.

أقل كثافة للفصل الواحد

وكثافة الفصل بالمرحلة الإعدادية في المدارس التجريبية، أشار التقرير إلى أن حي النزهة، يضم أكبر كثافة للفصل الواحد في مرحلة الإعدادية بـ64 طالبًا، يليه حي مدينة السلام بواقع 57 طالبًا، ثم حي المعادي بنحو 56 طالبًا، بينما حي غرب مدينة نصر به أقل كثافة للفصل الواحد بـ39 طالبا، يليه حي وسط القاهرة وبه 42 طالبا، ثم القاهرة الجديدة 44 طالبا.

وبالنسبة لكثافة الفصل بمرحلة الثانوية العامة في المدارس التجريبية، أوضحت أن حي المرج به أكبر كثافة للفصل الواحد في مرحلة الثانوية العامة بنحو 58 طالبًا، يليه مدينة الشروق 51 طالبا ثم حي حلوان 50 طالبا، بينما حي عابدين به أقل كثافة للفصل الواحد 31 طالبا، يليه حي الوايلي وغرب القاهرة ومنشأة ناصر بـ34 طالبا ثم حي باب الشعرية 35 طالبا.