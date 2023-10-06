«القاهرة»: نحتاج 2307 فصول دراسية سنويا لتحقيق الكثافة المثالية بالمدارس الحكومية

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عن أحدث حصر لاحتياجات الوصول إلى كثافة مثالية فى الفصول الدراسية.

وأوضح التقرير أن الكثافة المثالية للفصل فى المدارس الحكومية لجميع المراحل فى محافظة القاهرة تتطلب 8319 فصلا فى العام الحالى 2022-2023، ومع زيادة عدد السكان خلال سنوات الخطة الخمسية حتى نهاية 2027 تصل احتياجات الفصول إلى 11533 فصل على مستوى العاصمة، وسيتم توزيعها على سنوات الخطة الخمسية للوصول فى كل الأحياء للمستوى الأمثل ، بحيث يتم إضافة 2307 فصول دراسية كل عام، لأن عدد السكان يزيد بنسب متساوية كل عام، وبالتالى الزيادة تستوجب توفير 2307 فصل تقريبا سنويا.

متوسط كثافة الفصل الدراسي في مدارس القاهرة

أشار التقرير إلى أن متوسط كثافة الفصل فى المدارس الحكومية بالقاهرة فى مرحلة رياض الأطفال 36 طالب فى الفصل، وفى الابتدائى 59 طالب فى الفصل، والإعدادى 55 طالب في الفصل، والثانوى العام 44 طالب في الفصل.

وأكد التقرير أن كثافة الفصل فى مرحلة رياض الأطفال بالقاهرة توضح أن حى حدائق القبة به أكبر كثافة للفصل الواحد فى مرحلة رياض الأطفال، وتبلغ 47 طالب، يليه حى المعادى 45 طالب، ثم حى النزهة 44 طالب فى الفصل، بينما حى الشرابية به أقل كثافة للفصل الواحد 28 طالب، يليه حى عابدين ودار السلام يضم 29 طالب بالفصل.

كثافة فصول المرحلة الإبتدائية في القاهرة

ذكر التقرير أن كثافة الفصل بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية في القاهرة يشير إلى أن حى المرج به أكبر كثافة فى الفصل الواحد للمرحلة الابتدائية، وتبلغ 87 طالب، يليه حى التبين 78 طالب، ثم حى دار السلام 74 طالب، بينما حى عابدين به أقل كثافة للفصل الواحد، وتبلغ 35 طالب، ويليه حى شبرا 37 طالب في الفصل، ثم حى وسط 40 طالب.

كثافة فصول حى المرج

وفيما يتعلق بكثافة الفصول بالمرحلة الإعدادية بالقاهرة، أوضح التقرير أن حى المرج يضم أكبر كثافة للفصل الواحد بالمرحلة الإعدادية، وتبلغ 79 طالب في الفصل، يليه حى دار السلام ومنشأة ناصر 71 طالب، ثم حى البساتين 69 طالب في الفصل، بينما حى عابدين يضم أقل كثافة للفصل الواحد على مستوى القاهرة 36 طالب، يليه حى شبرا 39 طالب، ثم حى السيدة زينب والوايلى 40 طالب في الفصل.

كثافة الفصل بمرحلة الثانوى العام في مدارس القاهرة

وأوضح التقرير أن كثافة الفصول بمرحلة الثانوي العام في المدارس الحكومية بالقاهرة، وتشمل حى المرج وبه أكبر كثافة للفصل الواحد فى المرحلة الثانوى، وتبلغ 58 طالب، يليه مدينة الشروق 51 طالب، ثم حى حلوان 50 طالب، بينما حى عابدين يضم أقل كثافة للفصل الواحد، وتبلغ 31 طالب، يليه حى الوايلى وغرب القاهرة ومنشأة ناصر 34 طالب في الفصل، ثم حى باب الشعرية 35 طالب.