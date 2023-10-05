«التعليم» تكشف موقف من لم يجتاز اختبارات الـ«30 ألف معلم»

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف المعلمين المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم الذين لم يجتازوا اختبارات القبول، بعد توقيع قرارات تعاقد الناجحين استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل وفقا للتوزيع الجغرافي.

المعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّ الفرصة متاحة للذين لم يتجازوا الاختبارات، بتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وفي سياق آخر، يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمتقدمين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على موقع https://jobs.caoa.gov.eg، على أن يتم فتح باب التظلم غدا ولمدة أسبوعين، ومن المقرر أن يعلن الجهاز نتيجة باقي المحافظات تباعا.