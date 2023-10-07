لي لي أحمد حلمي تظهر بلوك جديد.. والجمهور: «شكلك موديل» (صور)

ظهرت لي لي أحمد حلمي ابنة الفنان أحمد حلمي والفنانة مني زكي بلوك مختلف وجديد عليها كان مفاجأة للجمهور الذين تفاعلوا معها بشكل كبير معبرين عن إعجابهم بالشكل الجديد التي ظهرت به.

لي لي أحمد حلمي بلوك جديد

وشاركت لي لي أحمد حلمي جمهورها بعدد من الصور الخاصة بها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وهى تظهر بلوك شعر مختلف حيث اتخذت ستايل الكيرلي وغيرت لون شعرها الي اللون البني.

وحرص عدد من المتابعين على إبداء إعجابهم باللوك الذي ظهرت به لي لي أحمد حلمي حيث قالت أحدهم «شعرك تحفة»، فيما قالت أخرى «شكلك موديل».

لي لي أحمد حلمي هي الابنة الكبرى للفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي وهيا بعيدة تماما عن مهنة التمثيل ولكنها تفضل الرسم وورثت هذه الموهبة من والدها ولديها مشروعها الخاص الرسم على الملابس بطريقتها المميزة وكذلك الشنط والأحذية، وتحرص من خلال صفحتها كل فترة على أن تتواصل مع الجمهور وترد على أسئلتهم الخاصة.