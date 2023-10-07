وظائف 2023.. يوم مفتوح في المعادي يوفر فرص عمل برواتب مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، عن تنظيم يوم توظيفي مفتوح بالمعادي، يتم من خلاله طرح عدد من الوظائف المطلوبة في إحدى الشركات ضمن وظائف 2023.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة كل تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح للعمل في شركة إحدى الشركات، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدم للقارئ والمتعلقة بـ وظائف 2023.

يوم توظيفي مفتوح

- أماكن العمل: المعادي.

- الوظائف المتاحة: تليسيلز (أكونت إمارات)، أخصائي تحصيل (أكونت سعودي)، كول سنتر فودافون 888.

- متطلبات الوظيفة: خريجون وطلبة الفرقتين 3 و 4 فقط، على أن يكون المتقدم على مستوى من جيد إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية، ويمتلك مهارات التواصل، وممتاز في استعمال برامج الأوفيس، وأقصى سن للتقديم 35 عاما.

- الحقوق والمميزات: الراتب من 3600 إلى 7000 جنيه، إضافة إلى العمولات، وكذلك تأمين طبي واجتماعي، وخط «VPN»، وتأمينات طبية واجتماعية، ترقيات بعد 6 شهور.

- عنوان الشركة: شارع النصر، ميدان الجزائر، عمارة البنك القطري الدور الثاني.

- الملتقى يعقد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة، من الساعة 10صباحا الساعة 3 مساءاً.

- للتقدم لـ الوظيفة المطلوية يجب ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان في الموعد المحدد:https://forms.office.com/r/fuBLDA3gzy.