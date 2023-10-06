وظائف متاحة في البنوك للشباب.. التفاصيل وكيفية التقديم

أعلنت بعض البنوك، بعض الوظائف المتاحة التي يمكن التقديم عليها للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الوظائف المتاحة في البنوك، التي يمكن التقديم عليها خلال الأيام المقبلة.

وظائف البنوك

كشف بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية، على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، وظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة، لمساعدة الشباب في الحصول على فرصة عمل بمصدر دخل شهري ثابت.

شروط وظائف بنك القاهرة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر/الهندسة أو درجة التكنولوجيا ذات الصلة.

- أنّ يكون حاصلًا على درجة الماجستير كميزة إضافية.

- أنّ يكون الحد الأدنى 5 سنوات في هندسة المؤسسات أو الحلول.

كيفية التقديم على وظائف بنك القاهرة

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الدخول للصفحة الرسمية للبنك، على موقع التوظيف الشهير لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.

وظائف بنك مصر

وأعلن بنك مصر عبر منصة لينكد إن، بعض الوظائف المتاحة، التي يمكن التقدم لها عبر المنصة بشكل مباشر، وهي كما يلي:

بالنسبة لأخصائي القنوات الإلكترونية، يجب توافر الشروط التالية:

- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر.

- سنة لـ5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

- اللغات: إتقان اللغة العربية والإنجليزية.

- لا يوجد أقارب في بنك مصر.

- مقيم في القاهرة.

بالنسبة لممثل خدمة العملاء يجب توافر الشروط التالية:

- أن يكون من سكان القاهرة والجيزة فقط.

- خبرة من 0 إلى 3 سنوات.

- درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

-التقدير: جيد فما فوق.

- حديثو التخرج لعام (2021-2022-2023)

- العمر: الحد الأقصى 28 عاما.

- لا يوجد أقارب في بنك مصر.

بالنسبة لمهندس صيانة يجب أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة «اتصالات – إلكترونيات – حاسبات» وما يعادلها.

- يفضل من لديه خبرة عمل / تدريب في مجال الأنظمة الأمنية «الإنذار صد السرقة – الإنذار ضد الحريق – الإطفاء الالي - كاميرات المراقبة التليفزيونية – التحكم في الدخول والخروج – بوابات المرور الالكترونية».

- يشترط عدم وجود اقارب يعملون حاليا في بنك مصر حتى الدرجة الرابعة.

- قابلية للسفر والتنقل طبقا لحاجة العمل.

- لا يزيد عمر المتقدم عن 27 عاما.

بالنسبة لوظيفة مدير أمن التطبيقات «قطاع تكنولوجيا المعلومات» يجب توافر الشروط التالية:

- درجة البكالوريوس في الاتصالات / علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- الخبرة: 2 حتى 7 سنوات من العمل خبيرا في أمان التطبيقات أو دور مماثل «أمن التطبيقات، أمان الشبكات، أمان نقاط النهاية.

- إتقان اللغة العربية والإنجليزية أمر لا بد منه.

- لا يوجد أقارب في بنك مصر.

- مقيم في القاهرة.