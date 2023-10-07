وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة».. الشروط والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة، في بعض شركات القطاع الخاص، أهمها وظيفة مدير تجاري، وأخصائي تحصيل.

وظيفة مدير تجاري

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، أن «مجموعة عثمان» تطلب للتوظيف، مديرا تجاريا في مدينة العاشر من رمضان وذلك بالمتطلبات الآتية:

• درجات البكالوريوس أو ما بعد الشهادات العالمية ذات الصلة.

• خبرة لا تقل عن 15 سنة، يجب أن تكون في مجال منتجات الخرسانة المسبقة.

• يتمتع بمهارات قوية في التواصل والتفاوض لإجراء الخطط والقرارات التجارية.

• مهارات ممتازة في إدارة خدمة العملاء لتوسيع قاعدة عملاء الشركة واستهداف أسواق جديدة وشرائح السوق المحتملة أيضًا.

• امتلاك مهارات قيادية قوية لتوجيه وتحفيز الفرق.

سيحصل الموظف على عدد من المزايا، أهمها: الراتب، بالإضافة إلى تأمين طبي واجتماعي، ويمكنك التقديم مباشرة على موقع توظيف مصر من خلال الرابط من هنــــا.

وظائف أخصائي تحصيل وكول سنتر و«تلي سيلز»

وذكرت الوزارة، أن أحد الشركات تتطلب شغل وظيفة «تليسيلز» (أكونت امارات)، وأخصائي تحصيل (أكونت سعودي)، وكول سنتر فودافون، بمجموعة الشروط التالية:

• خريجون وطلاب الفرقة الثالثة أو الرابعة فقط.

• مستوى من جيد إلى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

• يمتلك مهارات التواصل.

• ممتاز في استعمال برامج الأوفيس.

• أقصى سن للتقديم 35 عام.

يحصل من يشغل هذه الوظائف على راتب يبدأ من 3600 إلى 7000 + الكوميشن، بالإضافة إلى تأمين طبي واجتماعي، وخط VPN، وترقيات بعد 6 شهور، وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية من هنــــا، والذهاب مباشرة على العنوان والموعد.