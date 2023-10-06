وظائف جامعة بنها الأهلية.. رابط ومواعيد التقديم والشروط المطلوبة

أعلنت جامعة بنها الأهلية عن عدة وظائف شاغرة، في إدارات مختلفة، بداية من 4 أكتوبر الجاري، ولمدة 7 أيام، وذلك لإداريين وفنيين، بنظام التعاقد.

وظائف جامعة بنها الأهلية

وتستعرض «الوطن» وظائف جامعة بنها الأهلية ورابط القديم والتخصصات المطلوبة، حيث تقرر أن يقوم كان من سبق له التقدم بهذا الإعلان وغيرهم بالتقدم لشغل هذه الوظائف طبقاً للقواعد والشروط والتخصصات المعلنة.

وأوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، لـ«الوطن»، أن التقديم في وظائف جامعة بنها الأهلية مستمر لمدة 7 أيام، اعتبارا من 4 أكتوبر الجاري.

كما يمكن الإطلاع على تخصصات وظائف جامعة بنها الأهلية للإداريين والفنيين على الرابط التالي من هـنـا.

شروط التقديم في وظائف جامعة بنها الأهلية

وأوضح «سوسة»، أن الشروط العامة لإعلان وظائف جامعة بنها الأهلية للإداريين والفنيين بنظام التعاقد كالتالي:

- السن لا يزيد عن 40 عاما وقت نشر الإعلان.

- الأفضلية للقاطنين بالقرب من موقع الجامعة بمدينة العبور.

- العقد سنوي قابل للتجديد وبمرتبات مجزية.

- الأفضلية بحسب مدة الخبرة وتنوعها ومدى اتصالها بالعمل الجامعي، واجتياز المقابلة الشخصية وللمؤهل.

- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن المظهر والسير والسلوك.

- يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- للجامعة الحق في قبول أو رفض أي من المتقدمين.