وظائف حكومية خالية في بعض الوزارات وجامعة القاهرة.. المستندات وطريقة التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن عدد من الوظائف الشاغرة بالجامعات الحكومية والوزارات والهيئات المختلفة، لشغلها في فترة محددة من هذا الشهر وفقا لما هو مقرر لكل وظفية على حدة.

تفاصيل الوظائف الحكومية

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أبرز الوظائف الحكومية الشاغرة بالوزرات والجامعات والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف جامعة أسيوط

- مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي والصيدليات بجامعة أسيوط قسم المستشفيات الجامعية

- مدير عام الإدارة العامة لمكتب أمين الجامعة جامعة أسيوط قسم التعليم.

ويستمر التقدم لها حتى يوم 2023/10/15.

وظائف جامعة الأقصر

ويوجد بها وظائف قيادية من المستوي الوظيفي العالي مدير عام، ويستمر التقدم لها حتى 2023/10/12، وهي على النحو التالي:

- أمين الجامعة.

- أمين الجامعة المساعد.

- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية.

- مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.

- مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم.

- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.

- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

- مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية.

- مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة للإحتياجات.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

وظائف بوزارة التجارة والصناعة

يوجد بها وظيفة الوكيل الدائم بالمستوى الوظيفى الممتازة، ويستمر التقدم لها حتى 2023/10/12.

وظائف بوزارة التنمية المحلية

توجد بها عدة وظائف قيادية ويستمر التقدم لها حتى 2023/10/16، وهي على النحو التالي:

- سكرتير عام المستوى الوظيفي الممتاز.

- رئيس مدينة المستوى الوظيفي الممتاز.

- سكرتير عام المستوى الوظيفي العالي.

- سكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي العالي.

- رئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي العالي.

- رئيس مدينة المستوى الوظيفي العالي.

- رئيس حي المستوى الوظيفي العالي.

- سكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي مدير عام.

- رئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي مدير عام.

- رئيس مدينة المستوى الوظيفي مدير عام.

- رئيس حي المستوى الوظيفي مدير عام.

وظائف بمحافظة القاهرة

- مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة، وينتهي موعد التقد لها يوم 2023/10/09.

شروط الوظائف وكيفية التقديم

ولمعرفة شروط كل وظيفة على حد والمستندات المطلوبة وكيفية التقدم لها، يمكن الاطلاع عليها من موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هنـــــــــــــــا، وفقًا وذلك في إطار الشروط والمواصفات التي تحددها الجهات طالبة التشغيل والتوظيف.