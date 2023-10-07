آخر كلمات محمد بطاوي: دعاء لأبنائه واحتفال بالتخرج وسؤال عن المستقبل

صدمة وحزن في الوسط الفني بعد وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، خصوصًا أن رحيله جاء بشكل مفاجئ بعد إصابته بأزمة قلبية داخل أحد المستشفيات، حيث باءت محاولات الأطباء في إنعاش قلبه بالفشل، لوجود مشاكل صحية بالقلب.

آخر كلمات محمد بطاوي قبل وفاته: اللهم لا تفجعني في ذريتي

وكانت آخر الكلمات التي كتبها محمد بطاوي، عبر حسابه على موقع فيس بوك، دعاءً لأسرته وأبناءه بقوله: «اللهم لا تفجعني في ذريتي ولا في أخلاقهم ولا في عافيتهم ولا في دينهم ولا في خِلقتهم، واحفظهم اللهم من شر النفوس وهموم الدنيا وسوء الصحبة، واجعل لهم من نصيب الدنيا أوفره وارفع قدرهم كما رفعت السموات السبع من غير عمد وقر عيني بهم فهم من أجمل نعمك علي».

نعى وفاة أشرف مصيلحي ومصطفى درويش

وحرص محمد بطاوي قبل وفاته على نعي الفنان أشرف مصيلحي الذي توفى يوم 17 سبتمبر من الشهر الماضي عن عمر ناهز 49 عامًا بعد رحلة معاناة مع مرض السرطان، واصفًا إياه بالفنان المحترم، وتقديم كلمات العزاء لزوجته المخرجة منال الصيفي.

وكان من بين الفنانين الذين رحلوا في سن صغيرة، وحرص محمد بطاوي على نعيهم، الفنان مصطفى درويش الذي توفى في الأول من شهر مايو من العام الجاري عن عمر ناهز 43 عامًا.

احتفل بتخرجه من معهد الفنون المسرحية في أغسطس

واحتفل محمد بطاوي، في شهر أغسطس الماضي بتخرجه من من المعهد العالي للفنون المسرحية، وكتب عبر فيس بوك قائلًا: «الحمدلله، نجحت بتقدير جيد أوي، المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج».

واعتاد على طرح تساؤلات عبر حسابه بالسوشيال ميديا، ومشاركة أصدقاءه ومتابعيه الإجابات والنقاش حولها، وكان من آخر الأسئلة التي طرحها: «عملت ايه النهاردة لمستقبلك وحلمك؟».

صلاة الجنازة

ومن المقرر أن تؤدي صلاة الجنازة على الفنان محمد بطاوي، والذي يعد واحدًا من أبناء مسرح مصر التي يقودها الفنان أشرف عبدالباقي، ظهر اليوم بقريته داخل محافظة الفيوم، على أن يوارى جثمانه الثرى ويدفن في مقابر العائلة.