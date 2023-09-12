خطوات نقل ملكية عداد المياه من شخص لآخر.. 8 مستندات مطلوبة 

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في مراكز خدمة العملاء المنتشرة على جميع أنحاء مستوى الجمهورية، عدة خدمات لعملائها، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» خدمة نقل ملكية الاشتراك وعداد المياه، إلى أحد الورثة أو لعميل جديد، من خلال تغيير اسم المتعاقد.

الخطوات المطلوبة لنقل ملكية الاشتراك وعداد المياه

1- يستوفي العميل الجديد نموذج طلب الخدمة.

2- يوقع العميل القديم على التنازل عن العداد أمام موظف خدمة العملاء.

3- إجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد، وتغييره في حالة تلفه.

4- سداد قيمة المعاينة.

5- يسدد العميل القديم كامل المديونية المستحقة على الاشتراك إن وجدت.

6- يجرى توقيع العقد مع العميل الجديد.

7- إخطار الإدارات المعنية بالتغيير لتعديل اسم العميل الجديد على الفاتورة.

المستندات المطلوبة لنقل ملكية الاشتراك وعداد المياه

1- طلب الخدمة من العميل الجديد.

2- تقديم بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.

3- يقدم المالك سند الملكية أو الحيازة.

4- تقديم تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق.

5- تقديم إعلام وراثة شرعي.

6- إرفاق صورة آخر فاتورة على الاشتراك.

7- تقديم آخر قراءة موجودة بالعداد المتنازل عنه.

8- تقديم التنازل الرسمي أو التوكيل الموثق الذي يفيد بموافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.