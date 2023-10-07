إنجازات 10 سنوات.. عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية 7.6 مليون مستخدم

تُعد منصة مصر الرقمية هي البوابة الرسمية للخدمات الحكومية المصرية المتكاملة، وجرى إطلاقها عام 2020، لتوفير الخدمات بأســـلوب ميسر متطور، وصولًا لخلق قيمة أعلى للمواطنين بتكلفـــة أقل، عبر نظام رقمي متكامل (Digital Ecosystem).

عدد مكاتب البريد المتنقلة 111

وأضافت الحكومة، خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية يبلغ نحو 7.6 مليون مستخدم، فضلًا عن أن عدد مكاتب البريد المتنقلة عام 2022/2021 مجهزين بأحدث النظم التكنولوجية لدعم تأدية جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية 111 مكتبًا.

ميكنة منظومة الحيازة الزراعية

وتبنت الدولة العديد من المشروعات الرقمية الحيوية الداعمة لقطاعات التنمية المختلفة؛ لتعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة المواطنين، ويأتي في مقدمتها مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، ويهدف المشروع إلى ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، لتفعيل منظومة الرقم الموحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومي للفلاح، وذلك لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.

بالإضافة إلى بناء نظام معلوماتي لإدارة منظومة الحيازة الزراعية؛ مما يسهم في ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار، وتحديد الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية، والمساهمة في التنبؤ باستهلاك المياه، ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، وتحسين سياسة تسعيرها.