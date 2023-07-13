14 خدمة تقدمها منصة مصر الرقمية لأصحاب السيارات.. من منزلك بأسهل طريقة

يتيح موقع مصر الرقمية، تقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًا؛ مما يوفر على المواطنين، الوقت والمجهود في الوقوف بالمصالح الحكومية، ومن بين تلك الخدمات ما يتعلق بتراخيص السيارات، إذ يمكن الدخول على الموقع واتباع عدد من الخطوات تنتهي بالحصول على الخدمة.

14 خدمة لأصحاب السيارات

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» عددا من الخدمات المتعلقة بالسيارات والتي تقدمها منصة مصر الرقمية وعددها 14 خدمة.

وتلك الخدمات هي التظلم على مخالفات رخص المركبات، سداد المخالفات، تجديد رخصة المركبة، بدل فاقد رخصة مركبة، تحرير توكيل بيع مركبة، تحرير توكيل إدارة مركبة، التأكد من صحة بيانات مركبة، سداد مخالفات مركبة لمالك آخر، توثيق عقد بيع دراجة نارية، توكيل بيع دراجة نارية، توكيل إدارة دراجة نارية، بدل تالف رخصة مركبة، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

خطوات الحصول على الخدمات

وللحصول على أي من تلك الخدمات، يمكنك الدخول على موقع مصر الرقمية من خلال الرابط، وبالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات»، ستظهر لك قائمة بكل الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية، وفي خانة «مركبتي» تقوم بالضغط على أيقونة الخدمة واتباع خطوات مبسطة من بينها إدخال بيانات الرخصة والمركبة، وبعد سداد رسوم الخدمة تنتهي من الحصول على الخدمة.