«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الخريف يتميز بالتقلبات الجوية المستمرة، موضحة أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ستكون مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس لطيف ليلا على شمال البلاد

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «ten»، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس حار نهارا على سيناء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلتها مع الإعلامية ياسمين سيف، أنه من المتوقع أن يكون الطقس حار نهارا على سيناء، معتدل الحرارة ليلا، وتنتشر سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى، ويؤدي ذلك إلى تلطيف الأجواء يصاحبها أمطار خفيفة غير مؤثرة على النشاط اليومي.