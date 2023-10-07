«الأرصاد»: انخفاض جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه على مدار الأسبوع الماضي، كانت الأجواء حينها خريفية ودرجات الحرارة حول المعدلات، وكانت هناك فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة من محافظة للأخرى.

انخفاض كميات الأمطار

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أن كميات الأمطار أمس انخفضت وبدأت تنحصر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهذا مستمر اليوم وعلى مدار الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بوجود منخفض جوي الموجود في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلومترات من سطح الأرض، وهذا يعمل على وجود على السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، والتي تحجب على جزء على أشعة الشمس ما تساعد على بانخفاض الحرارة أو تكون في معدلاتها الطبيعية.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع تتراوح ما بين 31 إلى 30 درجة مئوية، ومع نهاية الأسبوع يحدث انخفاض لتصل إلى 29 درجة مئوية، بينما درجات الحرارة في المناطق بجنوب الصعيد أعلى من المناطق الشمالية.