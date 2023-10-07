شبورة وأمطار ورياح مثيرة للرمال.. متى تستقر الأحوال الجوية؟

ساد خلال الساعات الماضية، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع أن تستمر تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة، وفق بيان رسمي صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، لتستمر تلك الحالة حتى الخميس المقبل 12 أكتوبر.

موعد استقرار الطقس

وتتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون كثيفة أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة.

ومن المتوقع خلال طقس الساعات المقبلة، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبا)، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 7 أكتوبر 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 8 أكتوبر 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 8 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 9 أكتوبر 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.