استعدادات في «بورسعيد» لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار

استعدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد لمواجهة أي تقلبات في الطقس غدًا، بعد أن شهدت عددًا من المحافظات الساحلية أمطارًا وتقلبات في الطقس.

التأكد من جاهزية شبكات الصرف

أعلن الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، تكثيف حملات النظافة والتأكد من جاهزية شبكات تصريف الأمطار والصرف الصحي في مختلف شوارع الحي، لمواجهة تقلبات الطقس، مشيرًا إلى تنسيق غرفة عمليات متابعة الطقس في الحي مع محافظة بورسعيد والأرصاد لمتابعة الطقس على مدار الساعة.

وقال منصور بكري، إن فرق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة برئاسة مدحت صالح، واصلت اليوم الجمعة، رفع كفاءة أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات بالشوارع وتجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة بمناطق الحي، مضيفًا، أن الحملات تم دعمها بمعدات وأدوات وسيارات الحي، تنفيذًا للخطة الشاملة لرفع كفاءة كافة مناطق وشوارع الحي.

من جانبه، أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد استعداد الأجهزة التنفيذية لفصل الشتاء لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المدينة بمضاعفة جهود تطهير ورفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأوضح «عامر»، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة للتعامل الفوري مع أي مستجدات، مشددًا على أهمية متابعة تطهير كافة شبكات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات سحب المياه للتعامل الفوري مع أيه طوارئ.

وقال «عامر»، إنه كلف الأجهزة التنفيذية بالمدينة بالتنسيق الكامل والفوري مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وإخطارها بأية معوقات أو مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها.

إرسال حملات للتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات

كما تم إرسال حملات للتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار، بما يشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة، للتنسيق فيما بينهم أثناء فترات سقوط الأمطار لضمان موسم شتاء آمن.