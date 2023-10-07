حالة الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة في القاهرة ونشاط لحركة الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم السبت، إذ يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري أجواء مائلة للحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 31 درجة مئوية، مؤكدة أن فرص تساقط أمطار خفيفة تظل قائمة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

ولفت الخبراء إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة من اليوم السبت.

درجات الحرارة اليوم

وكشف الخبراء عن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحر 31 درجة، والصغرى 23 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 27 للعظمى، والصغرى 23 درجة مئوية.

وتسجل مناطق جنوب سيناء 35 درجة للعظمي، والصغرى 25، وشمال الصعيد 32 للعظمى، والصغرى 21 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 للعظمى، والصغرى 25 درجة.