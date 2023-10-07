مؤسسة صناع الخير: نهتم بتوفير فرص عمل للسيدات في حرف مختلفة (فيديو)

قالت دعاء عصام، مسؤول تنمية الموارد بمؤسسة «صناع الخير»، إن المؤسسة تهتم بتوفير فرص عمل للسيدات، من خلال تدريبهن وتأهيلهن في حرف مختلفة، مثل صناعة السجاد والكليم والصناعات المرتبطة بالجلود.

شروط الحصول على تدريب أو وظيفة

وأضافت مسؤول تنمية الموارد بالمؤسسة، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « ten»، أنه لا يوجد شروط خاصة للحصول على تدريب أو وظيفة، وأن كل ما تطلبه المؤسسة من الراغبات هو الالتزام بمواعيد التدريب، مشيرة إلى أن المؤسسة تقوم بتقديم دعم مادي للسيدات خلال فترة التدريب، كما تكون مسؤولة بشكل كامل عن تسويق المنتجات، سواء للعاملين داخل مصانع المؤسسة أو للمنتجين والمصنعين من المنازل.

تسهيل تدريب الأمهات

وأكدت مسؤول تنمية الموارد بالمؤسسة، أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير كل الوسائل الخاصة بتسهيل تدريب الأمهات، منها توفير مكان ترفيهي للأبناء المرافقين للأم العاملة أو المتدربة، وأماكن خاصة بتعليم الكمبيوتر والقرآن وعدد من المهارات الأساسية المختلفة.

وذكرت، أن المؤسسة لا تهتم فقط بتدريب وتشغيل السيدات المعيلات فقط، ولكنها تهتم أيضاً بتوفير فرص عمل للرجال، مثل مبادرة «مراكب رزق» التي قامت بها المؤسسة، وهي عبارة عن توفير مراكب صيد وحافظات للأسماك وأدوات صيد لتسهيل عملية الصيد لغير القادرين، إضافة إلى تسويق تلك الأسماك التي يتم صيدها.