«صناع الخير» تفوز بجائزة التميز العربي الإفريقي لعام 2023

حصدت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على جائزة التميز العربي الإفريقي لدورة 2022 -2023، لتفوقها في بنائها المؤسسي والتزامها بمعايير قياس الأثر للمشروعات التي تنفذها ومراعاة الحوكمة والشفافية، بما سهل تمكينها في إنجاز العديد من المبادرات والخدمات التنموية الرائدة في وقت قياسي.

3 ملايين مواطن مستفيد من الخدمات التنموية

واستفاد من تلك الخدمات في قطاعات التنمية المختلفة، ما يزيد عن 3 ملايين مواطن في القرى الأشد احتياجا، وفي المناطق الحدودية بما سهل علي المؤسسة تنوع أنشطتها التنموية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة الأولى بالرعاية.

سلم الجائزة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ومثل صناع الخير في حفل تسلم الجائزة بدبي بالإمارات العربية المتحدة هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة.

وتعد جائزة التميز الإفريقي العربي إحدى مبادرات منتدي التميز الأفريقي وهوعضو في مجلس التميز العالمي، الذي يضم جميع برامج وجوائز التميز في العالم، ويرأس المجلس في دورته الحاليه إمارة دبي.

علامة مهمة لصناع الخير

وأكد هاني عبدالفتاح، أن حصد صناع الخير للجائزة يمثل علامة فارقة مهمة للمؤسسة في سعيها لتوسيع نطاقها وتأثيرها في المنطقة.

ويعزز التزام المؤسسة بالتميز في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، ويعزز من استهداف مؤسسة صناع الخير إحداث فرق ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات.