4 زلازل قوية تضرب أفغانستان خلال 60 دقيقة.. أشدها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة

أعلن مركز الوطني لرصد الزلازل إن ثلاثة زلازل قوية ضربت الجزء الغربي من أفغانستان في غضون نصف ساعة يوم السبت.

وتم الإبلاغ عن الزلزال الأخير، الذي بلغت قوته 6.4 درجة، في الساعة 12:42 مساءً، بعد الزلازل السابقة 5.6 في الساعة 12:19 مساءً. و6.1 الساعة 12:11 مساءً، و5.9 الساعة 12:35 مساءً.

وتم تحديد مركز النشاط الزلزالي على بعد 40 كيلومترًا شمال غرب مدينة هيرات.

زلزال قوية تضرب أفغانستان

1- زلزال بقوة 6.2 درجة علي مقياس ريختر كان على عمق 35 كيلومترًا من سطح الأرض، وعلى بعد 44 كيلومترا شمال غرب هرات، أفغانستان، و32 كيلومترا جنوب شرق قره باغ، أفغانستان.

2- والزلزال الأخر بقوة 5.6 كان على عمق 35 كيلومترا من سطح الأرض، وعلى بعد 293 كم شرق شرق مشهد، إيران، و27 كيلومترا شمال غرب هرات، أفغانستان.

3- وهزة أرضية بقوة 6.4 كان على عمق 35 كيلومترًا من سطح الأرض، وكان مركز 43 كيلومترًا شمال غرب هرات، أفغانستان، وجنوب شرق قره باغ، أفغانستان.

4- وزلزال بقوة 5.9 وقع على عمق 6 كيلومترات، وعلى بُعد 292 كيلومترًا من شرق شرق مشهد، إيران، و32 كيلومترًا شمال غرب هرات، أفغانستان.